Alianza Lima está en boca de todos luego de que el club ‘blanquiazul’ haya presentado su reclamo a la Comisión de Justicia de la FPF para pedir la nulidad del partido jugado en Juliaca ante Binacional el pasado domingo 8 de diciembre.

Por ello, el gerente deportivo del club ‘grone’, Gustavo Zevallos, explicó los motivos y detalles del por qué el equipo victoriano ha presentado el reclamo luego de la programación del árbitro Michael Espinoza en la final de la Liga 1.

“Nos hemos dado cuenta recién que Espinoza había dirigido a Binacional en la fecha final del Clausura. El reglamento del torneo prohibe eso. He tenido una reunión con Víctor Villavicencio donde he expresado mi preocupación, pues es increíble que la CONAR lo haya designado. Si están las normas, es para que se acaten y respeten”, indicó Zevallos en RPP Noticias.

Asimismo, el directivo ‘blanquiazul’ no quiso involucrar el tema de los estatutos del club con la FPF pero indicó que no quiere ser irresponsable en ese tipo de temas. "No sé quién tiene que responder por esto, pero nos llama la atención que ocurra esto cuando las bases son claras. Lo cierto es que presentaremos el reclamo”, finalizó.

