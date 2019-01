Zevallos confirmó que Hohberg era el primero para renovar con Alianza Lima

¿Qué pasó? Luego de presentación de las bases de la Liga Profesional 2019, la presencia de varios directivos de los clubes conversaron con los medios de comunicación. Uno de los más solicitados fue el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, quien explicó lo que sucedió con Alejandro Hohberg y su pase a Universitario.

"Fue el primer jugador con el que nos juntamos, habrá sido en septiembre y luego en octubre. No voy a entrar en detalles, pero al final no se dieron las cosas y aquí no hay ninguna molestia", declaró el directivo. Dichas palabras contradicen al jugador quien a su llegada a Lima dijo que en Alianza Lima nadie se había acercado a él para poder pactar una renovación en el club 'grone'.

Video: América Deportes

El fichaje del popular 'Chato' a Universitario cayó como un balde de agua fría para todos los hinchas, pues mientras se alejaba de La Victoria, sonaba con fuerza en Sporting Cristal, sin embargo, dos días después y en el inicio de la pretemporada de Universitario, fue oficializado como refuerzo crema.

Alejandro Hohberg firmó por tres temporadas con el equipo de Nicolás Córdova y este lunes fue presentado como flamante refuerzo de los cremas. Además del ex jugador de Alianza Lima, llegará un central extranjero más para el conjunto de Ate.

