Gustavo Dulanto | “En Real Garcilaso piensan que porque tienen mucha plata pueden hacer lo que quieran”

Gustavo Dulanto, exdefensor del Real Garcilaso, disparó contra la directiva del equipo cusqueño desde la lejana Portugal. El actual zaguero de Boavista recordó las penurias y sufrimientos que atravesó en la ‘Máquina Celeste’ poco antes de dar el salto al fútbol europeo.

‘Piensan que porque tienen mucha plata pueden hacer lo que quieran. Por mi lado, no tuve buena relación con los directivos, y tuve una discusión fuerte con un asistente técnico. Creo que Héctor Tapia debió respetar a mis compañeros. Por ejemplo, Donald Millán lo dejaron a la deriva, se quedó en Cusco buscando equipo y la pasó muy mal. Por eso, Dios lo premió con su buen momento en Binacional y es una pena que Garcilaso no lo haya aprovechado’, aseguró ‘Pocho’ en una entrevista para Ovación.

Como se recuerda, Dulanto tuvo una jugada fatal con Real Garcilaso en la fase previa a los grupos de Copa Libertadores 2019, el defensa se resbaló y dejó la pelota servida para que La Guaira de Venezuela anota y elimine a los peruanos de la competencia.

‘Luego del resbalón que tuve en la Copa Libertadores, no me consideraban mucho. Por eso quedé libre a mitad de año y cuando salió lo de Portugal, no la pensé dos veces. Con el Garcilaso perdimos la oportunidad de seguir en Copa, a pesar de que el grupo se lo merecía, más no la gente que maneja el club porque trataron muy mal a compañeros. Lastimosamente, tienen todo y nada a la vez. Yo decidí en ir a Cusco, dejando ofertas importantes como el de Alianza Lima’, agregó 'Pocho expresó en diálogo con el portal web de Ovación.

