En los últimos años estamos seguros que no escuchaste nada de él. Ello pues de un momento a otro Guillermo Tomasevich tomó la decisión de dejar a un lado el fútbol. Este años y con 34 años el “Búfalo” intenta volver. Por ello, entrena como invitado en Deportivo Garcilaso a la espera de que las bases le permitan jugar la Copa Perú.

El Bocón conversó con él para conocer que ha sido de su vida y recordar algunos momentos de su carrera. A continuación te dejamos la nota.

Hola Guillermo, estabas un poco desaparecido, no se sabía mucho de ti tras tu paso por Sport Boys en 2018. ¿Qué pasó?

El 2018 en un momento del año tomo la decisión de alejarme, desaparecer del fútbol por temas mentales, ya no me sentí con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, un entorno un poco complicado en la interna de Sport Boys me hizo tomar esa decisión.

¿Ese 2018 luego del ascenso fue un año difícil?

Fue un año complicado, luego del ascenso a la cuarta fecha sale el profe viera, después estuvo manzana, sale manzana, llega Wilmar y en ese ínterin no me sentía cómodo, no me sentía al 100% como uno debe estar para poder representar al Boys. Con contrato vigente tomé la decisión de alejarme.

Guillermo Tomasevich ascendió con Sport Boys en 2017. (Foto: Cesar Fernández)

¿Qué estuviste haciendo todo estos años?

Lo que hizo tomar un poco esa decisión yo así como el fútbol es mi pasión tengo una vena empresarial y emprendimiento que me empezó a llamar un poco más. Mi familia tiene un restaurant de papa llamado Elia (https://www.eliabodega.com/) y con mi hermano hicimos una inversión de poner una planta de productos congelados. A eso me metí. Me ayudó un poco para poderme olvidar temporalmente del fútbol. También aprovechando el tiempo con mi familia, tuve una hija que nació en el momento que tomé la decisión de alejarme del fútbol. Fue un poco disfrutar de eso y poner la mente en paz.

Ahora estás entrenando con Deportivo Garcilaso como invitado

Mi esposa es de Cusco, ella tiene una empresa con responsabilidad social que se llama “Las Polleras de Agustina” donde hace ropa de diseñador pero con bordados andinos. Nos vinimos a Cusco, tomamos la decisión de venir todo este mes sin fecha de retorno. Cuando vine a Cusco me puse a entrenar en el IPD y ahí se da la posibilidad de gente de Deportivo Garcilaso que me invitó a entrenar con ellos. Estamos esperando las bases haber si se permite o amplían el rango de edad.

¿Estás esperando poder hacer la recategorización y jugar la Copa Perú?

Eso es lo que estamos buscando, siento que me he vuelto a reencontrar conmigo, hacer las pases con el fútbol, siento que puedo jugar un par de años más y no quedarme con la espina de quizás cuando ya tenga más edad quizás no se pueda.

¿Qué recuerdos tienes de tu etapa como futbolista?

El futbol es hermoso, he hecho muchos amigos, me ha tocado jugar en muchos equipos, conozco la interna de varios equipos y todos son diferentes, tienen su idiosincrasia, hacer amigos, algunos extranjeros. Al final del día o de la carrera es lo más bonito que deja el fútbol.

Jugaste en la “U”. ¿Qué recuerdos tienes de ese paso?

En la “U” me tocó vivir una etapa creo que la más complicado, bueno siempre la “U” tiene sus problemas pero entre 2011 y 2013 fueron los años mas complicados, el 2011 me acuerdo que estuvimos peleando el descenso, el 2012 se hizo una transición, se dio la oportunidad a muchos chicos de la canteras como Andy (Polo), Cáceda, en 2013 todo se confabuló y se pudo salir campeón. Yo en 2013 tomé la decisión de dejar de jugar en la “U” en la liguilla cuando estaba puntero y me fui al Aurich porque realmente no venía jugando y quería continuidad. Fue un proceso en el que se pudo madurar a la gente.

¿Eres un acreedor de Universitario?

Sí, yo estoy dentro del tema concursal, soy uno de los tantos acreedores de la “U”.

¿Has podido entrar a algunas de las juntas que hacen cada cierto tiempo?

Estoy informado, cuando me alejé del fútbol hicieron un par de reuniones a las cuales acudí, tuve contacto con gente de la agremiación, también con gente de Embajadur al cual aporto, pero no como Rainer (Torres), “El Negro” (Carlos Galván) o Miguel (Torres) que se han puesto la camiseta de una forma loable. Yo desde me tocaba con un granito de arena. Ahí estamos, siempre hemos tenido buena relación.

¿Te han propuesto comprarte tu deuda?

La verdad que no. Nunca he tocado ese tema con ellos que son mis amigos, en algún momento seguro se dará esa reunión.

Bueno imagino que estás esperando que llegue en el momento en el que puedas cobrar

En estos tiempos tan complicados, el poder capitalizarse de alguna forma es importante.

También estuviste en Cienciano. ¿Qué recuerdos tienes?

De Cienciano también está en un proceso concursal, momentos complicadísimos. No me deben a mi pero estuve en unos momentos donde era complicado el día a día. Nos pagaban los hinchas, se hacían colectas. Los recuerdos son los mejores porque fueron momentos difíciles en el que el grupo se hizo fuerte, de líderes positivos como Julio García, el “Checho” (Ibarra), Martín Hidalgo, se aprende bastante.

¿El “Checho” es un tipazo?

El “Checho” en un momento era mi entrenador y mi suplente, yo era el titular y después el “viejo” se metía. Luego en Coopsol me dirigió también, perdimos el ascenso por un par de puntos. Coopsol es un equipo que no tiene nada que envidiarle en el tema logístico a equipos de Primera. Tengo una gran amistad con él.

Sergio Ibarra compartió equipo con Tomasevich en Cienciano.

¿Tu mejor momento fue en Sport Boys?

Yo siento que con Boys ya era un jugador maduro, donde me dieron las oportunidades que no he tenido, yo era el delantero nacional que competía con el extranjero que venía, en León de Huánuco también siento que me fue bien cuando se fue Johan Fano se va a Colombia. En el Boys siento que estuve en un momento de gracia, donde realmente se formo una familia y teníamos un objetivo común todos. Me sentí importante.

¿Ese camerino es pura salsa?

En el Boys siempre ha sido salsa, aprendí a caminar las calles del callao. El Boys es un equipo con mucha idiosincrasia, el puerto es muy bonito, la gente te exige demasiado. El recuerdo que me llevo es el aeropuerto luego del campeonato, fue hermoso que quizás el haberlo vivido y luego que me pase lo del 2018 me hizo sentir lo que me pasó.