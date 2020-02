Gregorio Pérez atraviesa un gran momento en la Liga 1 2020 con Universitario de Deportes. En conferencia de prensa, el técnico crema fue consultado sobre el cambio de administración, pues dentro de poco será Gremco (al mando de Carlos Moreno) quien asuma las riendas del club.

Al ser consultado sobre si se ha puesto en contacto con la nueva administración, Gregorio Pérez afirmó lo siguiente: “Yo no hablo con nadie.De aquí yo me voy a mi casa y de mi casa aquí. Quiero estar ajeno a todo eso porque mi mente tiene que estar en el equipo. No nos puede desviar nada. Estoy muy tranquilo, enfocado en lo del sábado, el tiempo dirá que irá a pasar”, agregó.

“De que yo esté a gusto aquí y quiera seguir no depende de mí. Yo me dedico a trabajar, darle lo mejor al club. Esperaremos qué es lo que va a acontecer. No hay nada ni nadie que nos saque del foco del partido del sábado”, fueron la palabras de Gregorio Pérez.

De otro lado, Gregorio Pérez habló sobre la interna del plantel: “Me pone contento que haya una competencia sana. El grupo tiene cosas muy claras, sabemos que tiene que participar algún joven con futuro por la Bolsa de Minutos o jugar con cuatro extranjeros. Es una competencia linda, que nos posibilita tener variantes y sobre eso estamos trabajando. En definitiva, eso nos lleva a tener posibilidades de cambios en cualquier circunstancia del juego”, destacó el entrenador crema sobre el plantel que ha formado Universitario para esta temporada.

