El hincha de Universitario no ha olvidado a Gregorio Pérez y el entrenador tampoco. El técnico charrúa envió un mensaje a los cremas que se encuentran sin entrenador tras la salida de Ángel Comizzo.

“A mí me interesaría volver a dirigir en el fútbol peruano. Si @Universitario no tiene entrenador y se dan las condiciones, me gustaría regresar”, dijo Gregorio Pérez a Gol Perú.

Eso sí, el entrenador señaló que maneja otras opciones. “Tengo una posibilidad de trabajo que se puede resolver durante la semana. No es en Perú. Soy consciente que voy a volver a dirigir”, sostuvo.

Además, recordó su paso por el cuadro merengue. “Yo fui feliz en mi paso por @Universitario. Más allá que uno pueda volver o no, lo que me interesa es que el hincha de la ‘U’ sea feliz con su equipo”. señaló.