El flamante entrenador de Universitario de Deportes, el uruguayo Gregorio Pérez, destacó las contrataciones de Iván Santillán y Donald Millán asegurando que aportarán su experiencia internacional de cara a la temporada 2020.

“Son jugadores con experiencia que conocen muy bien el medio local además que tienen experiencia internacional esas son características muy importantes. Además esperamos un refuerzo más y precisamente de los que nosotros pretendemos por las necesidades que tenemos y también dentro de las posibilidades del club, se van a actualizar esas contrataciones”, señaló Pérez.

En conversación telefónica con el programa Menú Deportivo por UCI Noticias, el nuevo estratega de Universitario de Deportes se mostró optimista que se concrete en las próximas horas el fichaje de los uruguayos Luis Urruti y Jonathan Dos Santos así como la de los defensas peruanos Cristhian Ramos y Alberto Rodríguez.

“Soy muy optimista que en estas horas se reconfirme lo de Urruti y Dos Santos, como también se firmen los contratos con los defensas. Yo hablé con Rodríguez y Ramos. Con Rodríguez personalmente y con Ramos vía telefónica. Espero que en estas próximas horas se pueda reconfirmar todo eso”, manifestó.

Gregorio Pérez sobre los nuevos refuerzos de Universitario

Asimismo saludó la renovación de los jóvenes Brayan Velarde y Paulo de la Cruz. "Son dos futbolistas que van a ser importantes dentro del plantel. A nosotros nos gusta trabajar con los jóvenes, pero los jóvenes tienen que tener un espejo de aquellos futbolistas que han marcado un camino y que por algo han tenido una actividad importante con la selección”.

Consultado si el exentrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, dejo un informe con referencia de los jugadores dijo que no. “Yo no tuve ninguna comunicación con el señor Comizzo, ni tampoco con los integrantes de su comando técnico. No tenemos ni una información”.

De otro lado, Gregorio Pérez habló sobre el debut de Universitario de Deportes en la fase de la Copa Libertadores que será ante Carabobo de Venezuela.

“Estábamos con mucha expectativa para saber el rival que nos podía tocar y tenemos que jugar primero en Venezuela pero casi seguro se va a cambiar el escenario de la ciudad que pertenece Carabobo hay una posibilidad que se juegue en Puerto Ordaz”, sostuvo el entrenador del cuadro crema.

Este 26 de diciembre el plantel merengue a planificado iniciar su pretemporada en Campo Mar.

“Tenemos planificados 31 entrenamientos, tratando de poder hacer cinco partidos amistosos, comenzando de menos a más, empezando con un equipo de Lima y después tenemos que viajar a Mendoza- Argentina porque hay un compromiso, que en estas horas está por confirmarse el 12 y el 16, y de ahí retornaríamos de Argentina para la noche crema y luego a la espera del debut de la primera fase de la Libertadores”.