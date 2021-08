No todos están felices con la designación de Jean Ferrari como nuevo administrador de Universitario de Deportes. Gonzalo Núñez, periodista de Exitosa Deportes, criticó la designación de Jean Ferrari.

Para Gonzalo Núñez todo estuvo armado para que Jean Ferrari sea designado como el nuevo administrador del cuadro crema.

“Que tal con... realmente, han hecho la ley a su medida, sacaron la ley, sacaron a la administración que había, postulan, pura finta la postulación y sumaron el mejor puntaje”, comentó.

“Ahora el primero en volver me imagino que será Paolo Maldonado”, agregó luego sobre una de las primeras medidas que considera tomará Jean Ferrari.

Eso no es todo. Luego siguió pegando a Jean Ferrari. “Ellos cobran un sueldazo, eso te soluciona tu vida, si no tienes chamba es lindo, extraordinario, cuando ganará Jean Ferrari para ser administrador de la U... Qué extraordinario es no tener chamba y que te llamen para administrar la ‘U’”, cerró.