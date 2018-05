Gonzalo Núñez reveló que perdió su trabajo por culpa de Paolo Guerrero

Enfadado. El conductor radial, Gonzalo Núñez reveló que cuando era conductor del bloque deportivo del noticiero de América Televisión no lo dejaron conducir e informar la sanción que le había impuesto la FIFA a Paolo Guerrero, argumentando que "estaba hablando estupideces".

"Me levantaron del aire, no me dejaron hacer el bloque de las 8 de la mañana. Lo llamaron de urgencia a Erick Osores, a mi no me dejaron", contó en la edición de su programa el cual es emitido por radio Exitosa.

"Yo pedí explicaciones a la persona encargada de prensa. Me dijeron que estaba hablando estupideces, que estás drogado. Solo por decir mi verdad, quizá no debí hacerlo. Creo que eso al final me pasó factura, porque no terminé renovando mi contrato", acotó.

