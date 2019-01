Leguía: "En la 'U' utilizaron a Vargas para llamar a hinchas y periodistas"

No se guardó nada. La salida de Juan Manuel Vargas en Universitario ha causado una serie de malestar en varios ex jugadores del cuadro crema, uno de ellos y el más indignado es Germán Leguía, quien asegura que en la 'U' utilizaron al 'Loco' solo para atraer a los hinchas y también al periodismo.

"Hay algo acá que no se entiende, porque para mí en la U usaron a Vargas, por la hinchada y todo lo demás. Si tú lo contratas, le renuevas y después no lo pones y lo sacas del equipo, para qué lo hiciste", dijo Leguía en Fox Sports Perú.

"PARA MÍ EN LA 'U' USARON A VARGAS"#FOXSportsPeru | La opinión de Germán Leguía sobre la polémica salida del histórico mediocampista del conjunto Crema. pic.twitter.com/38CTr7G4qr — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 4 de enero de 2019

Asimismo, el popular 'Cocoliche' agregó que si el entrenador que está a cargo del equipo no logra hacer bajar de peso al jugador, se le tiene que sacar. "No puede seguir un técnico que no hace bajar ni un gramo a Vargas, para mí todo se hizo por generar expectativa y al final solo terminar con su carrera, un maltrato total", apuntó el ex dirigente.

Dichas declaraciones desataron la polémica entre los hinchas de Universitario que catalogaron de irresponsable lo dicho por Germán Leguía en un programa deportivo. Sin embargo, los comentarios no solo se generaron en las redes sociales, sino en el mismo set donde permanecía Eddie Fleischmann, Julio Cesar Uribe y demás panelistas.

