Germán Denis: "Si Alianza está cansado, que no juegue la Libertadores"

Germán Denis fue una de las figuras en la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima, pese a no anotar. El delantero cumplió con la tarea de abrir espacios y aguantar a la defensa blanquiazul en el triunfo por 3-2 en Matute.

"Se ganó con muchísima jerarquía, con experiencia. Vinimos a buscar los tres puntos, esta victoria es muy meritoria porque en todo momento la buscamos, tratamos de jugar. Ellos de la única manera que nos complicaron después del tercer gol nuestro era tirando centros por los costados", dijo Germán Denis.

Lanzó dura crítica

El delantero de Universitario de Deportes fue contundente con sus palabras sobre Alianza Lima y aseguró que si no están físicamente bien, que no jueguen la Copa Libertadores.

"Cuando existen estos tipos de partidos, cuando hay clásicos no hay cansancio, no hay nada. Es inútil ahora querer meter excusas y si no, que no jueguen la Copa, esto es así. Alianza tiene que estar preparado para jugar los dos torneos", disparó.

