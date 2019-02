Germán Denis contó divertida anécdota con Ezequiel Lavezzi en Napoli

El delantero de Universitario de Deportes, Germán Denis, habló sobre su paso en Italia y recordó una divertida anécdota con Ezequiel Lavezzi en Napoli.

Germán Denis contó que Ezequiel Lavezzi era uno de los futbolistas más carismáticos del plantel y siempre andaba haciendo bromas hasta al técnico del Napoli, Edoardo Reja.

"No le importa nada, es terrible. Resulta que termina el entrenamiento e iba el técnico adelante y me dice el 'Pocho': 'Mirá 'Tanque' cómo lo entango'. Yo le dije que no lo haga, pero fue y lo levantó", relató el futbolista de Universitario de Deportes.

Si tuviste a Lavezzi como compañero en un club, es inevitable no tener una anécdota con él: #DenisEnSCPerú contó el día que el Pocho le hizo una broma pesada al DT en Napoli. pic.twitter.com/D6tKP4hLn1 — SportsCenter (@SC_ESPN) 28 de febrero de 2019

