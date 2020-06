Este lunes 22 de junio, Universitario de Deportes ha realizado pruebas moleculares como parte del procedimiento para el retorno a los entrenamientos del cuadro crema. En conversación con Ovación, el gerente deportivo del club, Francisco Gonzales, dio detalles sobre las pruebas realizadas.

“Ya estamos terminando cerrando el tema de las pruebas y así vamos a poder confirmar el reinicio de los entrenamientos. Debemos tener los resultados el jueves y la idea es iniciar los entrenamientos el viernes”, afirmó Francisco Gonzales sobre lo realizado por el club para el retorno de los entrenamientos.

Además, habló sobre el regreso a Perú de los uruguayos Luis Urruti, Jonathan Dos Santos y Federico Alonso, además de todo el comando técnico de Ángel Comizzo: “Sinceramente se está realizando una serie de gestiones, tanto de parte del club como de la FPF. Lo concreto es que no hay una fecha de arribo y prácticamente estamos a fin de mes”, añadió.

Finalmente, Francisco Gonzales habló acerca del pronunciamiento que emitió Solución y Dearrollo: “Más allá del comunicado que emitieron, no hay una idea concreta, no hay ningún tipo de formalidad. Lo que sí es claro que ex una administración que se niega a cumplir con la entrega respectiva de las sedes”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO