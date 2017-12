Gabriel Leyes: "Volví a nacer con Alianza Lima"

Gabriel Leyes fue el héroe de Alianza Lima al anotar los dos goles que le dieron el título nacional al conjunto íntimo. El delantero explicó que nunca hizo caso a las críticas y siempre trabajó para ganarse un lugar.

"En los últimos años no tuve mucha continuidad. Jugué pocos minutos y así es complicado, porque tuve que entrar en partidos ya armados y así cuesta adaptarse al ritmo del partido. Tuve suerte de anotar los dos goles del título, pero eso se da cada tanto, no siempre pasarán cosas así", dijo Gabriel Leyes a El Comercio.

"El 'profe' (Bengoechea) fue bastante claro conmigo desde un principio. Me dijo que no me preocupara, que él no me había traído para ser goleador del equipo, sino para que le dé una mano al equipo en lo que falta. Además, me comunicó que necesitaba a un jugador con mis características en la zona ofensiva", contó el uruguayo.

Volvió a nacer

Gabriel Leyes también explicó que la pasó mal antes de llegar a Alianza Lima y hasta se le habían quitado las ganas de seguir jugando al fútbol.

"Había estado en un equipo en donde tuve un semestre que en verdad la pasé muy mal, pues pensé que era otra cosa. Sinceramente, se me habían ido las ganas de jugar al fútbol. No tenía ni ganas de ir a entrenar, pero con esta oportunidad recobré la fuerza de volver a sentir. Volví a nacer con Alianza Lima", expresó.