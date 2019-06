Futbolista de Sport Huancayo fue detenido tras ser acusado de abuso sexual

Sport Huancayo salió campeón del torneo de Promoción y Reserva, tras vencer a Alianza Lima. Sin embargo, no todo es festejo, ya que uno de los jugadores del equipo fue denunciado por presunta violación.

El futbolista Luis Enrique Campos Mendiola, de 18 años, fue a celebrar el título a una discoteca y quedó intervenido por la Polícia del distrito de El Tambo. El jugador recibió una denuncia por parte de una chica de 23 años, quien señaló que fue violentada por el futbolista.

"Me agredió sexualmente, tengo los dedos lastimados porque estuvimos forcejeando. Fue a las 3:00 de la madrugada. Le dije que me diera mis cosas y me aventó 200 soles. Fui al Serenazgo y me armé de valor para contar todo", dijo la joven en declaraciones recogidas por el Diario Correo.

Según la información publicada por el diario, el abuso se habría llevado a cabo en el departamento del futbolista, donde vive con otros compañeros.

El futbolista fue llevado hasta la comisaría y un representante de Sport Huancayo llegó hasta el lugar sin declarar.

