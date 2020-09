Por Paul Cominges

A pesar de las circunstancias que nos tocan vivir, hace algunas semanas regresó la Liga 1 con partidos que tal vez no sean muy atractivos desde el juego. Sin embargo, lo que no podemos reprochar son las ganas de los futbolistas.

Recordemos que se vienen jugando encuentros cada 3 o 4 días y no hay un alto porcentaje de lesionados -lo cual aclara que la condición física es algo que se puede controlar aún sin entrenar de manera normal- y evidencia el cuidado que han tenido en todo este tiempo priorizando su profesión.

Todavía falta mejorar el nivel de juego (la obligación no puede ser solo correr) que es lo más difícil de conseguir, pero imagino que todos aspiramos a llegar a ese punto. Sobre todo después de ver el comienzo de las ligas top en el mundo.

La FPF ya confirmó el inicio de la Liga 2, es decir, la Segunda División. El torneo durará tres meses y los partidos se realizarán en Lima. Además, contará con un respaldo importante de parte de la federación quien se hará cargo de las canchas y las pruebas médicas. Tengo entendido que hasta se le otorgará dinero a cada uno de los equipos participantes.

Me parece que hay buena intención en la organización. La mayoría de equipos tendrán las mismas condiciones (buenas y malas) para enfrentar el campeonato.

También será una gran oportunidad para buscar el ascenso a la Liga 1 y la esperanza de los que no están jugando en Primera (algunos no se entiende por qué). Por supuesto, está bien generar un ingreso económico que les permita cierta tranquilidad. Con esto, espero que los chicos de las reservas tengan una chance que alivie sus frustraciones por la situación que vivimos.

Creo que tampoco habrá problema en lo físico como viene ocurriendo en la Liga 1. Los jugadores estarán preparados para correr.

La diferencia la hará quien consiga encontrar un buen funcionamiento colectivo en su juego, lo cual es difícil por el tiempo de entrenamiento, pero espero que no sea excusa para no intentarlo. De conseguirlo, nos daríamos cuenta que solo con una buena organización a veces no basta.

