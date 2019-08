​La historia de Ángel Comizzo con Universitario de Deportes | VIDEO

VER AQUÍ | La historia de Ángel Comizzo con Universitario de Deportes, el estratega argentino aterrizó en el fútbol peruano el 2013, tras una corta experiencia en los Gallos Blancos Querétaro de México, y en su primer año entró de lleno al corazón de los hinchas ganando el título nacional tras una cardíaca definición por penales.

Ángel Comizzo tiene dos periodos en Universitario, el primero del 2013 al 2014 y el segundo se encuentra en marcha este 2019. El primer episodio del estratega tuvo un sello especial, 'la promoción de jugadores jóvenes'. Su columna vertebral estuvo conformada por sangre joven llegando a meterse a una agónica definición por penales ante Real Garcilaso en un tercer partido.

Un 3-2 para el local, en Espinar, y 3-0 a favor de Universitario en el Estadio Monumental hicieron que la copa se defina en terreno neutral, Huancayo fue es escenario. El campeonato y la gloria en las alturas terminó siendo para la 'U' luego de una tanda de penales.

La siguiente temporada no comenzó de la mejor manera para Universitario de Deportes, malos resultados hicieron que el técnico abandonara la institución casi sin avisar. El 6 marzo del 2014 Comizzo no asistió a las prácticas, decidió no seguir al mando del equipo para embarcarse con dirección a México dejando una saldo de dos derrotas por Copa Libertadores, además de un empate y dos derrotas en el Apertura del fútbol peruano.

'Él ya una vez se fue y dejó a la 'U' hasta las patas. Primero es ser gente y después un buen profesional', dijo Germán Leguía sobre Ángel Comizzo.

Antes de dirigir a Universitario de Deportes el argentino dirigió a dos equipos, arrancó como técnico en 2008 con Talleres de Córdoba y luego pasó al Gallos Blancos de Querétaro, como asistente de Carlos Reinoso, pero en marzo de 2010 regresaría al club como entrenador principal.

Hoy en día Universitario vive una 'nueva era' bajo el mando de Comizzo, estratega tiene la difícil misión de meter a los cremas en la lucha por el título 2019.

