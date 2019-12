Es cierto que el fútbol femenino en los últimos meses viene creciendo. Sobre todo, tras las finales de la Zona Lima y la Etapa Regional que se jugaron en el Estadio Nacional y fueron televisadas. Sin embargo, ello no es suficiente, pues aún las mujeres que practican este deporte tienen que superar a diario una serie de obstáculos para salir adelante. Cindy Novoa es una de ellas, ya que a pesar de destacar y haberle dado el triunfo a Universitario de Deportes en dos importantes finales cuenta con mucha tristeza las carencias del Campeonato Nacional.

¿Qué se siente ser tan importante en la final de la Etapa Regional?

Estoy muy sorprendida. Uno trabaja en equipo y no piensa en el gol. La ‘U’ es un grupo bien consolidado, puesto que llevamos trabajando juntas 3 o 4 años y considero a todas como parte de mi familia. Para nosotras es normal que una chica haga el gol, nadie se admira porque finalmente es el trabajo de todo el equipo.

Cindy Novoa: “Todo es improvisado”

De llegar a la Libertadores, ¿Cuál es su meta en el torneo?

La Libertadores queremos ganarla. Vamos a dar todo en el Campeonato Nacional para conseguir ese cupo y prepararnos al máximo para darle la gloria a la ‘U’ y a todo el país. Además, con Universitario ya hemos estado en este torneo internacional en el 2017. Lamentablemente, quedamos terceras en la fase de grupos y no pudimos seguir avanzando.

¿Qué ha significado para ti jugar en el Estadio Nacional?

Fue increíble para todas. Era un sueño jugar en el estadio donde juega la selección. Fue muy importante. Sobre todo porque nunca habíamos jugado en un lugar como ese, salvo San Marcos. De ahí, no creo que quieran saber en qué lugares debíamos disputar nuestros partidos.

¿Cómo ves el desarrollo del fútbol femenino en el Perú?

Yo creo que a los encargados del fútbol femenino no les interesa, pues si quisieran hicieran cosas grandes. Pareciera que todo es improvisado. Terminamos una fecha y no sabemos dónde jugaremos el siguiente partido, si hay o no estadio. Queremos que mejore la estructura del campeonato, que esté organizado a corto y largo plazo para que le dé seriedad.

Cindy Novoa: “Todo es improvisado” Foto: Giancarlo Avila

Ustedes pedían jugar a puertas abiertas ….

Queríamos hacerles entender. Cómo iba a aumentar la popularidad del fútbol femenino si nadie nos veía. Queríamos igualdad, no sé si igual que los hombres, pero que al menos tengamos lo necesario.

Esta última final la iban a jugar en provincia ...

Primero se escuchó que íbamos a jugar en Chincha. Luego en la Videna y al último se nos dijo que jugaríamos en el Nacional. Faltando 3 días recién nos confirmaron. Estamos a la deriva.

Alianza Lima | Universitario retuiteó polémico mensaje que hace referencia a declaraciones de Pablo Bengoechea [FOTO]

¿Ha sido fácil desarrollarte como futbolista?

El estereotipo de que el fútbol es para hombres siempre va a estar. Cuando vine a Lima empecé a jugar en un equipo para hombres, me insultaban, sobre todo cuando jugaba mejor que ellos. Ser futbolista mujer no es fácil, pero hay que asumirlo y dejarlo pasar, sino no se avanza.

¿Te apoyaron en casa?

A mi papá no le gustaba mucho. Tal vez por protegerme o porque se avergonzaba, pues sus amigos le decían que yo no debía estar peloteando sino en la casa. Ya con el pasar de los años vieron mi compromiso y empezaron a aceptarlo. Lamentablemente, mi papá falleció hace 4 años y ya no me ha podido ver jugando como lo hago ahora. No sé si me vea desde el cielo, pero yo me lo imagino sentado en la tribuna.

¿Cuáles son tus metas a futuro?

Estoy trabajando mucho para poder resaltar. Todavía me falta para salir afuera, pero me estoy preparando para poder irme a un equipo reconocido a nivel internacional.

Más información en El Bocón.pe: