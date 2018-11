Clubes sin fútbol femenino no competirán a nivel internacional en 2019

Como parte del desarrollo del fútbol femenino que promueve la Conmebol, las Federaciones de cada país que integran dicha Confederación están obligadas a que sus clubes de Primera División cuenten con un equipo femenino mayor para el siguiente año, además de tener por lo menos una categoría juvenil femenina sub-17. De no cumplir con dichos requisitos, los cuadros de Primera no podrán participar en las siguientes ediciones de Copa Libertadores y Sudamericana.

¿Qué dice la Comisión de Licencias de la FPF?

Mediante la Comisión de Licencias, la Federación Peruana de Fútbol indica que para obtenerla el club deberá tener una escuadra femenina o dar soporte económico a un club femenino ya existente. Este financiamiento incluye proveer soporte técnico, equipamiento e infraestructura necesarios para el correcto desarrollo de ambos equipos (mayores y juvenil).

Además, dichos cuadros deberán participar en los torneos que organizará la FPF, los cuales aún no están definidos pues se habla de una Primera y Segunda División femenina pero aún no se ha hecho oficial esta información.

¿Cuál es la situación actual de los clubes peruanos?

Clubes como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport Huancayo y Ayacucho FC, ya cuentan con sus planteles femeninos definidos. FBC Melgar y Sport Boys realizaron pruebas para chicas interesadas por lo que la formación de su equipo ya estaría encaminada. Por su parte, Alianza Lima tuvo su propio cuadro de mujeres por algunos años pero se disolvió ante falta de apoyo económico por lo que en tienda blanquiazul estarían buscando reintegrar a las futbolistas para el 2019.

Deportivo Municipal dio un gran paso este miércoles 28 al oficializar en conferencia de prensa su alianza estratégica con 'La Cantera' -club femenino creado en 2011- con lo que se acogerá a la medida de la Comisión pero brindando soporte económico, siendo ambos beneficiados. De igual la forma la USMP estaría buscando algún club que esté dispuesto a formar una alianza para 2019.

La incertidumbre existe respecto a los equipos que van a la Libertadores y Sudamericana del 2019 pues desde el siguiente año ya se debería aplicar esa normativa sin embargo, varios de ellos aún no tienen su cuadro femenino ya definido y pese a ello habrían recibido la Licencia para participar.

¿Cómo influirá el torneo femenino?

Según se pudo conocer por un dirigente, la FPF viene analizando el hecho de que el torneo femenino pueda dar puntos a sus respectivas escuadras masculinas, similar a lo que ocurre en reservas. Además, es muy probable que muchos clubes decidan disputar sus partidos como duelos preliminares a los masculinos, aportando en la difusión de esta disciplina que viene formando grandes valores tanto en la capital como provincia.

DATO: JC Sport Girls es el cuadro con más títulos nacinales y aún está 'libre', cuenta con 4 en su historia.

