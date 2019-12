Freddy Ames, presidente de Deportivo Coopsol, aseguró que su club no se quedará de brazos cruzados tras el empate 0-0 entre Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba. El mandamás confirmo que harán su denuncia ante la FIFA por ‘arreglo’ de resultado entre ambos cuadros para así asegurar su ascenso a la primera división del fútbol peruano.

'Hemos podido observar que ambos equipos, al menos en el segundo tiempo, se pusieron de acuerdo para que el resultado no cambiara. Este es un hecho gravísimo, nosotros entendemos que el ‘fair play’ no se dio. Parece que hubieran concertado el marcador de 0-0, no hacerse daño, no hemos visto ningún ataque importante. Podemos perder o ganar un partido pero nunca concertar un resultado. Este es un hecho vergonzoso’, declaró Ames en Ovación.

La denuncia del Deportivo Coopsol será presentada ante la Oficina de Integridad de la FIFA. A lo largo de los más de 90 minutos del encuentro solo se registraron dos remates al arco, reflejo de la predisposición de los jugadores de Llacuabamba y Grau para igualar y clasificar a Primera de manera garantizada.

Esto generó incomodidad en el entorno de Coopsol, que se quedó con la ilusión de volver a la Liga 1 a pesar de golear a Sport Chavelines en el inicio de la tercera y última fecha del cuadrangular, producto de la igualdad sin goles del duelo posterior.

Deportivo Llacuabamba y Atlético Grau consiguieron su clasificación a la Liga 1 tras quedar en los dos primeros lugares del Cuadrangular de Ascenso 2019. Con el resultado los dos equipos lograron su ascenso, sumándose a Carlos Stein y Cienciano, campeones de la Copa Perú y Segunda División, respectivamente.

