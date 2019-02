FPF: "Vamos a concursar para ser sede del Mundial Sub-20 de 2021"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, lamentó la pérdida del Mundial Sub-17 y pidió que se continúe con la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva en el país.

"El que nos quiten un Mundial Sub 17, indudablemente no cae bien, pero hay que aceptarlo. […] Durante la última semana, la FIFA ha evaluado y en sus visitas cómo es que estamos y llega a determinar que era imposible continuar con esto, por las razones que todos conocemos", dijo Agustín Lozano.

Otra oportunidad

El titular de la FPF aseguró que Perú puede albergar el Mundial Sub-20 de 2021. "La FIFA nos ha dado la posibilidad de concursar para ser sede del Mundial Sub 20 del 2021. Espero que el gobierno peruano, aun cuando tengamos que lamentar la no realización del Mundial Sub 17, considere en mirar la infraestructura deportiva porque eso es lo que necesita algunas regiones del país", señaló a RPP.

Sudamericano confirmado

"A pesar de que hemos tenido problemas en el tema del Sudamericano, puedo confirmar que este se jugará en San Marcos. Nos hemos dividido los trabajos y hemos viajado a distintos lugares, incluso hemos recibido el apoyo tanto de Gianni Infantino (presidente de la FIFA) como Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol)", aseguró.