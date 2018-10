FPF presentó a técnicos de las selecciones de fútbol femenino, fútbol playa y futsal

Este jueves 11 de octubre se realizó la conferencia de presentación de los nuevos directores técnicos de las disciplinas de desarrollo de la Federación Peruana de Fútbol: fútbol femenino, fútbol playa y futsal.

Con la presencia de Jean Marcell Robilliard (Gerente de desarrollo de la FPF), Haydeé Paitán (Presidenta de la comisión de fútbol femenino), Doriva Bueno (Técnico de la selección peruana de fútbol femenino), Francisco Castelo (Técnico de la selección peruana de fútbol playa) y Francisco Melgar (Técnico de la selección peruana de futsal), se reafirmó el compromiso de llevar estos deportes a un nivel competitivo tanto en Sudamérica como a nivel mundial.

'Bueno' para la selección femenina

El entrenador brasileño Doriva Bueno asumió por 4 años la dirección de la selección sub 20 de fútbol femenino de Brasil. Con este equipo logró dos Campeonatos Sudamericanos (2015 y 2018) y también participó en 3 Copas del Mundo de la categoría (Canadá-2014, Papúa-Nueva Guinea-2016 y Francia-2018). Hace un par de semanas se desligó de esta labor para asumir completamente al equipo 'blanquirrojo'.

"Entendemos que las jugadoras peruanas tienen potencial, es por eso que estamos acá. Nos motiva a hacer un gran trabajo. Entendemos cuáles son las necesidades para mejorar el fútbol femenino en el país y yo agradezco que se haya confiado en mí para hacer este duro trabajo", manifestó Bueno.

Castelo buscará el Mundial de Fútbol Playa

Pese a haber sido nombrado en enero de este año como DT de la selección peruana de fútbol playa, el brasileño Francisco Castelo, mejor conocido como 'Chicao' fue presentado oficialmente y se mostró convencido de alcanzar los mejores resultados en los próximos torneos: "Tenemos un equipo que está en una transición muy buena, tenemos una competencia pronto que es el Sudamericano donde vamos a poder ver cómo estamos realmente. El objetivo más grande para el que estamos trabajando es el Mundial de 2019 de Paraguay y creo que tenemos muy buenas chances de llegar", afirmó.

En su experiencia Castelo ha sido Asistente Técnico de la selección absoluta de Fútbol Playa de Brasil (actual #1 del ranking mundial y campeona del mundo en el pasado mundial de Bahamas 2017) y como Director Técnico de la Selección Brasileña Sub 20, conjunto con el que obtuvo el título de la Liga Sudamericana Sub 20 en Perú y el Campeonato Sudamericano Sub 20 en Uruguay.

El 'Churre', un viejo conocido del futsal

Francisco Melgar, actual entrenador de Unión Huaral de la Segunda División, aceptó tomar el reto de dirigir el equipo nacional de futsal una vez más y desarrollar ambas labores de manera simultánea hasta fin de año. Su experiencia previa con el futsal lo convierte en uno de los mejores profesionales en esta disciplina y esta vez sus ideales son aún más ambiciosos.

"Hay un apoyo que hace muchos años no se dio en el fútbol sala y ese es el motivo que nos ilusiona a pensar que en el Perú vamos a hacer grandes cosas. Queremos ser competitivos, que vaya de la mano con el crecimiento. Tienen que haber resultados para que la gente se enganche y apoye el futsal", afirmó.

