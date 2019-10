Del Portal a Lozano: "Prefiero que venga y que no me mande mensajes por terceros para que no siga hablando" | VIDEO

El último domingo, Óscar del Portal se convirtió en tendencia en Twitter por las críticas que lanzó al mandato de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. Y es que el titular de la FPF, canceló la entrevista en vivo que tenía en el programa deportivo y Del Portal informó sobre el hecho en sus redes sociales.

Asismismo, durante la emisión de Fútbol en América, Oscar del Portal dijo que si a Lozano le incomodaba su presencia, él podía retirarse, pero no involucre a terceras personas. "Prefiero que hable con ellos antes que me mande a llamar, o que me mande mensajes con la prensa de la Federación para que me digan que ‘no siga hablando cosas’", dijo el comentarista.

Óscar del Portal, quien estaba acompañado de Richard de la Piedra y Erick Osores, agregó: "Eso no me gusta y no habla bien de ustedes. Porque esas personas que trabajan para usted, pueden ser personas muy loables, pueden ser personas que tienen un trabajo y que gracias a eso pueden respaldar a su familia, pero que usted los obligue, los trate mal y les diga que se comuniquen conmigo y que tengan reuniones conmigo, se ve mal”.

Cabe mencionar que Óscar del Portal indicó que tuvo una reunión con personas de la Federación pero que él la tiene grabada en sus celular para que no se creen falsas informaciones. "La reunión que tuvieron conmigo la tengo grabada en mi celular, piensa mal y acertarás. Los 32 minutos con 39 segundos que me reuní lo tengo grabado. Y por último, también tengo los mensajes reenviados de lo que usted siempre suele pedir. Quiero que el fútbol peruano tenga gente capaz, y antes de eso, de gente honesta y aparentemente usted no lo ha sido, y si lo ha sido, demuéstrelo”, finalizó.

