Fox Sports reveló los motivos de la renuncia de Jorge Pautasso en Melgar | VIDEO

Más detalles. Luego de la vergonzosa goleada que sufrió Melgar de Arequipa el último martes en Ecuador ante la Universidad Católica por la Copa Sudamericana, la renuncia de Jorge Pautasso en el conjunto 'Dominó' causó más de una interrogante en los hinchas 'rojinegros', por ello, el programa de Fox Sports contó detalles de la salida del técnico argentino en plena campaña 2019.

"Lo que habría molestado a la gente de Melgar y a sus jugadores es que no se vio con tanta importancia el tema nacional, todo se centró en el torneo internacional y no está mal. Había desinterés en el ámbito local y no Pautasso no lo supo superar y eso fue uno de los principales cuestionamientos", dijo Peter Arévalo.

"A PAUTASSO LO MANTENÍA LA COMPETENCIA INTERNACIONAL"#FOXSportsPeru | @arevalosport12 explicó los motivos que llevaron a la salida del entrenador argentino de Melgar. pic.twitter.com/WUrWpYvV2k — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 25 de mayo de 2019

LEE ADEMÁS: Javier Arce: "Llevaremos plumones a Matute para escribir en nuestra camiseta 'campeones'"

LEE ADEMÁS: Universitario de Deportes: la última vez que los cremas vencieron a Ayacucho FC en Ciudad de Cumaná | VIDEO

Y es que en las primeras jornadas de la Liga 1, el 'Dominó' marchaba último en la tabla de posiciones y que incluso ahora, a falta de 3 fechas, el cuadro arequipeño marcha en el puesto 13 con 17 puntos. "Lo que lo sostenía a Pautasso en Melgar era el tema internacional, porque mira hasta donde llegó Melgar incluso ganando en Barranquilla que no es cosa de todos los días", agregó el conocido locutor.

En esta jornada de la Liga 1, Melgar se medirá con Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, los celestes están en la misma situación que el 'Dominó' con respecto al tema de que vienen disputando la Sudamericana. El duelo está pactado para el sábado 25 de mayo a las 11:30 am.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

No se guardó nada: Juan Reynoso arremetió contra los dirigentes de Real Garcilaso

Locales donde van: hinchas de Universitario realizaron espectacular banderazo en Ayacucho [VIDEO]