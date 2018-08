Compañera de Silvio Valencia lo acusa de haberle faltado el respeto [FOTO]

El periodista Silvio Valencia vuelve a estar en el centro de la noticia, y no precisamente porque haya hecho algún sesudo análisis de un encuentro, o por haber dicho un acertado comentario sobre algún acontecimiento deportivo, o por haber realizado una entrevista para el recuerdo.

No, vuelve a estar en el centro de la noticia porque su compañera Fiorella Retiz hizo público que el citado comunicador le faltó el respeto y que esa es la razón por la que están distanciados. Distancia que se puso en evidencia en pleno programa.

En la sección ‘La bella y las bestias’ de la edición del día viernes de Exitosa Deportes, contrario a su costumbre, Silvio Valencia no dijo palabra alguna mientras la señorita Fiorella Retiz desarrollaba su labor. Ella misma, a través de su cuenta de Twitter, se encargó de explicar lo sucedido.

"Quizás ustedes no saben el contexto, pero hemos tenido un problema fuera de cámaras con dicho señor y me faltó el respeto (no entraré en detalles). Hasta el momento no se ha disculpado. Yo soy profesional y me siento a su lado tratando de hacer lo mejor posible, pero si no quiere decir una palabra es tema de él", contó la periodista.

"Yo puedo ser bromista y puedo aceptar bromas, pero jamás permitiré que me falten el respeto y, con sus antecedentes, no lo permitiré. En un país donde queman, violan y matan a mujeres no seré una más", sentenció Retiz en el comunicado.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Silvio Valencia está envuelto en este tipo de líos. En una ocasión, profirió unos comentarios machistas denigrando a las mujeres y en otra oportunidad se enfrascó en una pelea verbal con el futbolista Johan Fano.

