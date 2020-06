Jairo Concha, actual jugador de San Martín, no irá a Alianza Lima. Luego de algunos días en medio de rumores sobre una posible llegada adelantada al cuadro blanquiazul (dueño del 50% de su pase), Álvaro Barco, gerente deportivo del club santo, afirmó que Concha se quedará hasta el 31 de diciembre.

“La situación legal de Jairo Concha con nosotros es que Alianza nos lo ha cedido hasta el 31 de diciembre de este año. Si bien es cierto nosotros tenemos el 50 por ciento del pase, ellos a fin de año van a poder contar con él pero cualquier operación en este momento tendría que San Martín aceptarla. Nosotros queremos contar con Jairo y vamos a contar con él hasta el 31 de diciembre”, afirmó Barco en Radio Ovación.

Con esta decisión, Jairo Concha se perfila a seguir siendo titular en San Martín.

Álvaro Barco sobre la suspensión que le impuso la FPF como sanción

De otro lado, Álvaro Barco respondió sobre la sanción que le impuso la FPF: “Voy a tener que aprender a convivir con estas suspensiones y por el otro lado es increíble, yo voy a pagar más multa que el presidente de la FPF por el tema de la reventa de entradas pero no quiero decir más porque cada conversación que tengo es malinterpretada. Nosotros somos un club que tratamos de colaborar en todo sentido con la Federación, con lo que representa el apoyo futbolístico pero no hay duda que hay cosas que no comparto y que no comprendo. He tenido oportunidad de apelar y espero que en esta apelación pueda poner en orden este tema”, indicó.

“Yo no comparto con las decisiones y en todo mi derecho tengo posibilidades de opinar pero en la opinión en contra ellos creen que uno es enemigo y creen que uno está complicando su gestión cuando uno trata de decir las cosas frontalmente. No les gusta cuando un club tiene una opinión diferente y ellos tienen mecanismos a través de la Federación y la Comisión de Justicia donde tratan de neutralizar la opinión contraria que puede generar algún conflicto con ellos”, concluyó sobre el tema.

