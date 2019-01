Figura de la U de Concepción analiza a Universitario y elogia a Córdova

Este sábado 26 de enero desde las 6:00 pm (hora peruana) Universitario vs. U. de Concepción EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | en lo que será el segundo amistoso del elenco dirigido por Nicolás Córdova en su minigira de pretemporada por Chile.

En ese contexto, EL BOCÓN conversó con Hugo Drogget, una de las figuras y referentes de 'El Campanil', quien analizó el accionar de los cremas en su último encuentro ante la U de Chile y de paso elogió el trabajo que viene realizando su compatriota Nicolás Córdova.

Escribe / Erickson Bautista (@el_bautista7)

Cuéntame un poco de como se viene preparando la U de Concepción para la temporada 2019

Bien, esta es nuestra última semana de preparación. Ahora tenemos un encuentro con Universitario. Trabajamos sin mayores preocupaciones. Vamos por buen camino, tenemos un año durisimo, el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Chile, la cual es un desafío para nosotros porque no pudimos avanzar.

Qué sabes de la U de Nicolás Córdova? Qué les pareció el duelo que tuvieron ante la U de Chile?

Sí, el partido fue transmitido a televisión abierta así que lo vimos acá. Es un equipo con mucha dinámica. Para nosotros será nuestro primer "apretón" y me parece que va ser muy fuerte para nosotros porque recién es nuestra tercera semana. Sé que ellos se están preparando de buena manera para tener buen año en su liga por lo que le pasó en le último tiempo que sufrió mucho en su liga con lo del descenso y otros temas. Seguro que este año no esperan repetir eso, por lo mismo que es un equipo grande y también me dijeron que es el más campeón de Perú.

Estás bastante informado sobre la U, qué te parece Nicolás Córdova como DT del cuadro crema?

Sí, la verdad como también estuvo Mario Salas que me fue muy bien, y yo también porque yo ya estoy casi en la etapa final de mi carrera, uno trata de informarse y estaba bien dateado de lo que estaba pasando en Perú. Nico es un buen técnico, acá en Chile tuvo un inicio muy bueno, pero después lamentablemente descendió con un equipo. Se ha preparado muy bien y como compatriota espero que le vaya muy bien.

Cuales son las principales armas de la U de Concepción para el duelo con Universitario? Cuál es el mensaje del técnico?

Nosotros hemos mantenido la base, nuestro técnico nos pide siempre presionar alto, con mucha dinámica. Intentarrmos hacer lo que mostramos en el 2018. Esperemos que ese funcionamiento se repita esta temporada.

