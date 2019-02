Figura de Melgar envía mensaje a Ricardo Gareca tras clasificación

Melgar le otorgó a todo el Perú una gran alegría luego de clasificar a la segunda etapa de la Copa Libertadores 2019 tras vencer en Arequipa 1-0 a la Universidad de Chile y empatar 0-0 como visitante este miércoles 13 de febrero. Justamente el autor del tanto en el Monumental de la UNSA, Alexis Arias, dejó los festejos de lado para hablar del último encuentro y de la Selección Peruana, al mando del profesor Ricardo Gareca.

"Se sintió el calor, no sentimos mucho el miedo escénico. Sabíamos que si hacíamos nuestro fútbol, capaz la gente se iba a bajar un poco. Entonces, en el primer tiempo, donde tuvimos más opciones de gol, no se sintió la presión de la hinchada. En el segundo tiempo, se levantaron un poco más, pero aún así pudimos resolver y nos fuimos con un empate", expresó el volante a 'Hora Punta' de Ovación.

Acerca de su posibilidad de ser convocado por el 'Tigre' para los futuros amistosos con miras a la Copa América Brasil 2019, el jugador de 23 años señaló lo siguiente:

"Es una revancha que tengo, en realidad la convocatoria pasada no me fue bien. Con estos partidos internacionales, el profesor Gareca podrá ver mi desenvolvimiento y si me vaya a necesitar en algún momento. La confianza que me da el profesor Pautasso me ha ayudado mucho. Siempre trato de dar lo mejor para ser considerado en la selección".

DATO: El rival de Melgar en la siguiente instancia será Caracas FC y el partido de ida será en Arequipa.

