Figura de la Sub-17 explicó su salida de Sporting Cristal y fichaje por Universitario

Fue una de los mejores de la selección peruana Sub-17 en el último Sudamericano. José Racchumick es una de las nuevas promesas del fútbol nacional y hace unos días se conoció que el defensa dejó Sporting Cristal para jugar en Universitario de Deportes.

José Racchumick explicó por qué tomó la decisión de cambiar de equipo. "Cristal es un club que me abrió las puertas cuando llegué de provincias. Sin embargo, no me sentía a gusto en el club y por eso decidí optar por mi comodidad e irme a Universitario", dijo en entrevista con TV Perú.

El defensa nacional jugará ahora en la reserva de Universitario de Deportes y buscará conseguir ser promovido al primer equipo crema.

"Desde que me ponga la camiseta crema les digo a los fanáticos que daré todo de mí para apoyar al equipo. Además, soy hincha de Universitario", añadió.

