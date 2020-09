FIFA 21 saldrá a inicios de octubre, pero los fans del popular videojuego ya quieren probarlo cuando antes. EA Sport suele lanzar el demo dos semanas antes del lanzamiento oficial del juego.

En las demo de FIFA 21 se puede probar cómo será el juego en cuanto a gráficos y modos nuevos que incluirá la versión completa.

FIFA 21: ¿Cuándo saldrá el demo?

Por el momento no hay fecha confirmada. EA Sports pone la demo a disposición dos semanas antes de la fecha de lanzamiento de la versión completa, por lo que en los próximos días habrán más novedades.

¿En qué plataformas está disponible FIFA 21 demo?

No hay información oficial, pero la versión pasada salió para Xbox One, PS4 y PC. Las consolas de nueva generación Xbox Series X y PS5, saldrán recién a fin de año, por lo que no tendrán demo de FIFA 21.

FIFA 21: ¿Qué equipos estarán disponibles en la demo?

Todavía no se sabe. El año pasado tuvimos entre los clubes más destacados a:

Liverpool

Real Madrid

Borussia Dortmund

Paris Saint Germain

Chelsea

Tottenham

¿Como descargar la demo de FIFA 21?

La versión de prueba del juega está siempre gratis. Podrás descargarla de cualquier plataforma sin pagar nada. En las consolas estará a través de sus tiendas respectivas, mientras que en PC a través de Origin.

