Alianza Lima tiene como objetivo en la próxima temporada obtener el bicampeonato de la Liga 1 y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello, el entrenador argentino Carlos Bustos ha pedido reforzar a la plantilla y uno de los deseos es Raziel García, quien se ha convertido en un habitual convocado del medio local a la selección peruana tras sus buenas actuaciones en Cienciano. En las últimas semanas, la directiva blanquiazul se acercó bastante al futbolista y su representante, esperando solo la firma para oficializar su fichaje como nuevo refuerzo íntimo.

Es más, el talentoso volante indicó que le gusta la idea de jugar en Alianza Lima. “Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (sobre una caída del pase a Matute). Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, sostuvo hace unos días al medio “Alianza History”, señaló. Sin embargo, en las últimas horas el fichaje se cayó y todo indica que es a causa de una opción del fútbol colombiano.

El periodista colombiano Julián Capera informó que Deportes Tolima está detrás de Raziel, de 27 años. Es más, trascendió que el agente del jugador negocia directamente su contratación con el campeón del Torneo Apertura 2021, pues ellos abonaron al ‘Papá' la cláusula de salida, pues todavía tenía contrato por todo el 2022. Las próximas horas serán claves para el volante de blanquirroja, que queda claro, tiene el deseo de jugar por primera vez en el extranjero y consolidarse para seguir siendo tomado en cuenta por Ricardo Gareca.

🚨🐷 El volante 10 de selección que pretende el Deportes Tolima es el peruano Raziel García.



En cuanto a Alianza, deberá buscar nuevas opciones, seguramente en el mercado internacional, pues a nivel local, no hay jugadores con las características de García. El vigente campeón del fútbol peruano tiene en contra el reloj, pues este lunes 20 inicia su pretemporada de forma presencial y aún no ha anunciado ningún fichaje.