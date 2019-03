Felipe Rodríguez reveló que ex Universitario lo motivó a fichar por Alianza

El volante uruguayo, Felipe Rodríguez, llegó esta temporada a Alianza Lima por pedido de Miguel Ángel Russo. El futbolista reveló que antes de fichar por los íntimos pidió referencias nada menos que a Diego Guastavino, ex Universitario de Deportes.

"Tengo amigos que jugaron acá. Luis Aguiar, Gabriel Leyes, Diego Guastavino y más. Traté de hablar con ellos para que me digan un poco como era el país. 'Guasta' me habló muy bien de Perú y me dijo lo competitivo del fútbol", dijo Felipe Rodríguez en Gol Perú.

Buena relación

Felipe Rodríguez señaló que le da gusto ver otros compañeros uruguayos en el fútbol peruano y que les vaya bien en sus respectivos equipos, así como también que lo hayan ayudado a sentirse a gusto en un nuevo lugar como es el Perú.

"Me pone muy feliz que gente que enfrentaré en la cancha, como Lavandeira, Rodríguez, Cazulo y el 'Chorri' Palacios; se haya acercado a aconsejarme y a acompañarme en mi llegada al país", comentó.

