Federación Peruana de Fútbol: Asamblea de Bases se reúne hoy para aprobar nuevos estatutos

Este lunes en la Videna se juega el futuro del fútbol peruano. La Asamblea de Bases se reúne por segunda vez para definir si se aprueban los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Recordemos que en agosto no se llegó al 80% de votaciones a favor que requiere.

Los temas principales en estos nuevos estatutos son los derechos de imagen y comercial de los equipos, la cual pasaría a tener control la FPF, y también los requisitos para postular a una nueva junta de la FPF, donde ahora se tendría que tener 3 años de los últimos 7 como dirigente deportivo, por lo que habrían menos personas para elegir y seguirían con mayoría las ligas departamentales.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, señaló que no hay riesgo de alguna intervención de la FIFA. "Si las cosas no resultan, vamos a tener que convocar en 60 días a una tercera asamblea. Acá no existe ninguna causal para que la Federación Peruana de Fútbol sea intervenida o corra algún riesgo", explicó.

Es preciso señalar que la Asamblea cuenta actualmente con 43 miembros: 25 de las Ligas Departamentales y 18 de los clubes de la Liga 1.

LEE ADEMÁS:

Liga 1 | Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado tras la victoria de Melgar sobre Binacional | FOTO

Selección peruana | Las dos sorpresas de Ricardo Gareca para el partido ante Uruguay por fecha FIFA