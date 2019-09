​Ex Universtario, Jhon Galliquio a su exesposa: 'Cuando salga de la cárcel te voy a matar' | VIDEO

VER AQUÍ | Un verdadero escándalo está por destaparse este fin de semana en el programa de ATV 'Nunca más', pues John Galliquio, exjugador de Universitario de Deportes y la selección peruana, será acusado por su exesposa de agresiones físicas y hasta amenazas de muerte.

Video | ATV

'Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate', se escucha decir a Karla Gómez en el adelanto del programa 'Nunca Más' de ATV.

Karla Gómez inclusive reveló que el exjugador de Universitario de Deportes ya ha llegado al extremo de amenazarla de muerte 'Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes', le dijo a 'Nunca Más' vía conversación telefónica.

