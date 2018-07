Ex Universitario en su faceta como DT: "Me identifico con Gareca"

Fue parte importante y capitán en uno de los últimos títulos de Universitario de Deportes y ahora en su faceta como director técnico confiesa que se identifica con un extécnico merengue y de gran sueceso en la selección peruana.

Nos referimos a Carlos Galván, aquel recio zaguero argentino que dejó huella en la 'U' allá por el 2009 gracias al título nacional logrado con el cuadro merengue.

El 'Negro', ahora en su faceta como DT, reveló que le gusta como juegan los equipos de Ricardo Gareca y que no le interesa la posesión del balón.

"Me identifico mucho con los equipos de Ricardo Gareca, me gusta mucho el estilo de fútbol que propone. Mis equipos son agresivos y no tengo tanto interés en la posesión de pelota, sino más bien en transiciones rápidas", dijo a "Racing de Alma" el exdefensa de Racing de Avellaneda.

