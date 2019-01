Exjugador de Alianza confesó tener propuestas para ser asistente de Russo

¿Un 'pato' a La Victoria? Alianza Lima se ha reforzado en todas su líneas y genera gran expectativa en sus hinchas por lograr un el campeonato 2019 y una clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Lo único que falta en La Victoria es el asistente técnico que tendrá Miguel Ángel Russo y dos refuerzos extranjeros.

El primero de ellos estaría en un viejo conocido del club 'grone', pues henry Quinteros está en la órbita de futuras contrataciones para acompañar a Russo en el comando técnico. "Sí he tenido llamadas de Alianza, recién he llegado a Lima por temas familiares y ahora me voy a integrar al máximo para ver que opción se pueda dar, vamos a esperar", declaró en SportCenter.

Asimismo, el ex campeón con los 'grones' en el 2001 y 2003 confesó que sería una buena alternativa llegar a Alianza Lima ya que conoce la interna del club. "No solo sé de sus mismos jugadores sino en general, a quien voy a enfrentar, a donde voy a ir a jugar, estudiar cómo es el terreno, la altura y etcétera", agregó a sus declaraciones.

Los directivos de Alianza Lima estuvieron en Chincha junto al plantel 'blanquiazul' para definir la contratación de los refuerzos 'grones' y ahora también de la mano derecha de Russo a poco del inicio del campeonato.

