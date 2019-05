Erick Torres le respondió a Juan Carlos Balazar: "No soy ningún serrucho"

Tras la denuncia de Juan Carlos Bazalar sobre Erick Torres, asegurando que el 'Charapa' estuvo hablando con el presidente de Deportivo Garcilaso, días antes de que lo echaran del banquillo del equipo, el ex Sporting Cristal le respondió

"(El presidente de Garcilaso) estuvo en las tribunas con Erick Torres, que el año pasado fue el técnico del club. No nos cayó bien que se juntaran en la tribuna. El presidente dice que es su amigo y que se encontraron en la puerta del estadio. En el fútbol todo se sabe", había dicho Juan Carlos Bazalar en TV Perú.

Erick Torres desmintió la versión de Bazalar. "No soy ningún serrucho, porque si fuera así yo estaría ahí dirigiendo. Yo asistí a ese partido con los dirigentes del club al que pertenezco actualmente (Credicoop de Moquegua)", señaló.

"Yo llegué con la plana directiva de Credicoop y vimos el partido desde una esquina. Es totalmente mentira que yo me haya reunido con el presidente de Deportivo Garcilaso; solamente me lo he cruzado e incluso le he presentado al gerente de mi club", explicó.

Erick Torres dijo además que no piensa volver a Deportivo Garcilaso. "Estoy enfocado en mi equipo, he formado este plantel, he traído todos los jugadores y el objetivo es ser campeones y ascender. No está en mis planes volver, si fuera así ya hubiera regresado".

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Universitario de Deportes: el tenso momento de Nicolás Córdova con la prensa

Miguel Ángel Russo rompe su silencio y le da con palo al futbolista peruano