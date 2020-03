El periodista deportivo Erick Osores contó en una transmisión en vivo una pelea que tuvo con Phillip Butters en la entrada del estadio de Matute.

“Un día antes Phillip Butters no había basureado en la radio y le respondí. A mí no me interesa que tenga 30 kilos mas que yo. Él también me respondió y se armó un ida y vuelva”, inició Erick Osores.

“Yo llegue al estadio, con unos pollos para los camarógrafos, y me lo encontré”, fue contando el periodista.

“Phillip Butters me encaró y ahí fue cuando (Eddie) Fleischman me negó como judas”, confesó.

Erick Osores aseguró que el asunto no pasó a mayores. “El tipo me agarró y felizmente estaba con los pollos, sino tenia que defenderme e iba a perder”, comentó.