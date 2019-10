Entrenador español cazatalentos en el Perú: "Es extraño que el peruano no esté compitiendo en las mejores ligas"

Alberto Manzano es un técnico español que viene trabajando con divisiones menores con el objetivo de mejorar la competitividad en cada uno de los futbolistas para luego ser captados por equipos europeos. Es, además, entrenador UEFA Pro y tiene 25 años de experiencia 'cazando' talentos y formándolos.

A nuestro país llegó para formar el Centro de Alto Rendimiento Hispano Peruano que se proyectará en conjunto con el Club Deportivo Municipal. Al respecto responde nuestras preguntas.

ESCRIBE: ÍTALO BISSO

¿De qué se trata este centro de Alto Rendimiento Hispano Peruano que quieren implementar con el apoyo de Deportivo Municipal?

Nosotros tenemos una franquicia del club deportivo Municipal, situada en San Miguel. Lo que vamos a hacer es crear equipos por categorías, en el que habrá hasta nueve equipos. Un equipo de competencia y otros dos equipos de aspirantes, y luego otros seis de academias. En base a ello, iremos seleccionando a los mejores.

¿Qué es importante que el futbolista logre a temprana edad?

Lo que buscamos es una formación integra. Mediante una programación por periodos de objetivos vamos trabajando una serie de contenidos a nivel táctico, técnico, físico y también psicológico. Buscamos que hasta los trece años el futbolista sea excelente técnicamente y, a partir de ahí, trabajamos a nivel táctico y físico.

Manzano con futbolistas en España

¿Hasta qué edad se puede decir que un futbolista está en formación?

Yo creo que el futbolista se está formando continuamente hasta que termina de jugar. Pero sí es verdad que los 23 años es una edad en la cual ya tiene que estar formado para competir.

¿Cómo explican la reticencia que hay en el fútbol de Europa para aceptar al jugador peruano?

El futbolista peruano es muy hábil, con habilidad innata y es extraño que no esté compitiendo con las mejores ligas, que están en Europa. El fútbol europeo es muy complicado, muy competitivo. Nosotros pensamos que para llegar a ese nivel, tenemos que entrenar más. Aparte, el futbolista europeo, a nivel táctico, es casi perfecto.

Una cosa es el talento; otra, la técnica...

Yo ne he dicho que el futbolista peruano sea técnico. He dicho que es hábil. La habilidad es un talento innato. Luego a nivel técnico, aparecen otros conceptos. El talento sin trabajo, no vale para nada.

¿Qué se puede resaltar de su metodología? ¿Cómo son los entrenamientos?

Nuestra metodología está adaptada para la realidad de Perú. Nos ha costado mucho encontrar campos de fútbol once. Llevamos tiempo trabajando en situaciones reducidas. Nuestro trabajo se basa en una cancha de fútbol seis. Luego, una vez a la semana, nos vamos a un campo de fútbol once. Además, en ese campo de fútbol reducido, se trabaja mucho la intensidad, hay mucha competitividad, con lo cual ahí se trabaja mucho.

Aquí hay una tradición muy grande que es el fulbito. ¿Eso no ha atrofiado al futbolista que quiere luego llevar el fulbito a la realidad del fútbol?

Creo que no hay ningún problema en trabajar en un campo de fútbol seis. Cuando haces fútbol reducido o ejercicios de doble área no estás en una zona más grande que un campo de fútbol. Al final, lo que tenemos que haces es darnos cuenta del contexto y a partir de ahí desarrollar la metodología.

¿Tienen números de su trabajo, de lo que vienen haciendo o cuantos jugadores han insertado en el fútbol profesional?

Sí. Nosotros en España hemos tenido futbolistas que han estado en el Getafe, en tercera división. Algunos han estado entrenando incluso con la reserva del Getafe durante un tiempo. Otros han estado en la zona de Valencia jugando en categorías importantes. Es posible, seguro que sí. Si el Perú consigue colocar a jugadores en el mejor fútbol de Europa, sus ligas y su selección mejorarán.