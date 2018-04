Emanuel Herrera: "Sería un sueño jugar por la selección peruana"

Emanuel Herrera está siendo la figura del Torneo de Verano. El delantero argentino de Sporting Cristal lleva 12 goles en 10 partidos con camiseta celeste en el campeonato local y habló sobre la posibilidad de nacionalizarse y jugar por la selección peruana.

"Sí me nacionalizaría si me lo piden, sería un sueño jugar para una selección. En mi país sería imposible con todos los futbolistas que hay en mi puesto, pero sería un sueño hermoso y me gustaría jugar por la selección peruana. También hay que ver la parte reglamentaria, no sé cómo es ese tema pero diría que sí a ojos cerrados", dijo Emanuel Herrera en Fútbol Como Cancha de RPP.

Feliz de la vida

Emanuel Herrera aseguró que está contento en el conjunto rimense y no piensa moverse. El delantero espera cumplir su contrato y lograr los objetivos con los celestes.

"Encontré mi lugar en el mundo en Sporting Cristal. Me tratan bien, la gente es espectacular y acá en Perú siempre me han tratado de la mejor manera. Tuve buenos compañeros en Melgar y acá tenemos un grupo bárbaro, se hace todo más fácil y es lindo trabajar así. No estoy pensando para nada en irme a otro lado, sino seguir disfrutando. Aparte, mi familia está contenta acá y estoy cerca a Rosario, a solo 4 horas en avión", explicó.