Desde Argentina, el atacante Emanuel Herrera rompió su silencio y aclaró su salida del equipo rimense tras el reciente fichaje con Argentinos Juniors. “Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron”, confesó la “Maquinaria” en charla con Las Voces Del Fútbol.

Acto seguido, el goleador volvió a encender el ventilador y disparar su verdad. “Me hubiese gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico. No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”, indicó.

Sin duda una declaración que sorprendió a propios y extraños, y que sacará roncha en las próximas horas en La Florida, pues se pensó que el futbolista había optado por volver a su país para estar cerca de su familia.

Como se recuerda, Emanuel Herrera se pronunció hace poco a través de sus redes sociales tras haber sido elegido como el goleador de la Liga1 en el 2020. “Esta semana recibí dos premios muy importantes de parte de la Liga1. Quiero agradecer principalmente a todos mis compañeros de equipo por apoyarme en la cancha, a la hinchada por alentar en las buenas y en las malas y al Club Sporting Cristal. En el 2020 tuvimos que afrontar muchos desafíos al contexto actual, estos premios son un reconocimiento al gran esfuerzo que hubo durante la temporada pasada donde con fuerza y dedicación pude dar lo mejor de mi y seguir al más alto nivel”.

