Cuando Elo Bengoechea fue anunciada como nueva conductora del programa Menú Deportivo de UCI Noticias, causó revuelo en el ámbito periodístico por ser hija del exentrenador de Alianza Lima. Sin embargo, ella negó en varias ocasiones la intervención de su padre.

Ahora último, Elo reveló y desmintió vía sus redes sociales muchos rumores: “Cosas que se comentan y NO SON VERDAD: mi padre jamás me consiguió un trabajo. Mucho menos pagó/paga para que yo trabaje. Mi padre jamás me consiguió un entrevistado. Ni siquiera un teléfono. Nunca “estuve” con Hansell Riojas Y cómo me canse, lo aclaro Abrazo a todos”.

Cosas que se comentan y NO SON VERDAD:

- mi padre jamás me consiguió un trabajo. Mucho menos pagó/paga para que yo trabaje.

- mi padre jamás me consiguió un entrevistado. Ni siquiera un teléfono

- nunca “estuve” con Hansell Riojas

Y cómo me canse, lo aclaro

Abrazo a todos — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) May 7, 2020

Uno de las confesiones que impactó fue la vez que le entablaron un romance con el exzaguero Hansell Riojas. A ello, los mensajes y retuits brotaron ante semejante noticia.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima | Elo Bengoechea ganó 200 soles tras apostar por triunfo blanquiazul [VIDEO]