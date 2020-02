Alianza Lima cayó este viernes ante Alianza Universidad en su debut por la Liga 1. Por ello, al término del partido, el técnico del cuadro ‘blanquiazul’, Pablo Bengoechea, habló en conferencia de prensa y mencionó algunos errores del árbitro.

"No quiero pensar que es digitado, no quiero meter la pata. Toda la prensa dice que no fue penal, eso va a traer cola. Somos un equipo que intentamos no protestar y no complicarle la vida al árbitro, pero siempre se equivocan en nuestra contra”, mencionó el técnico uruguayo lo cual le trajo una serie de críticas.

Bengoechea :"Es difícil jugar un partido así. Y, el campeonato" Perdió Alianza 2-3 y Bengoechëa culpó al ÁRBITRO. Q fácil es eso. Moraleja:Cuando gane Alianza , todo bien.Tarea d él. Cuando pierda , CULPA EXCLUSIVA DEL ÁRBITRO.

BENGOECHEA, ANALICÉ SUS ERRORES. Y LOS D SU EQUIPO. — Elejalder Godos (@GodosElejalder) February 1, 2020

El periodista deportivo, Elejalder Godos utilizó su cuenta de Twitter para referirse a las declaraciones del estratega ‘grone’. “Perdió Alianza Lima 2-3 y Bengoechea culpó al árbitro, que fácil es eso. Moraleja: cuando gane Alianza , todo bien, tarea de él pero cuando pierda, culpa exclusiva del árbitro", escribió.

Asimismo, el conocido locutor deportivo señaló y se dirigió a Pablo Bengoechea: “Señor, analice sus errores y los de su equipo”, culminó. Alianza Lima jugará en la próxima fecha con Carlos A. Manucci en Trujillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR