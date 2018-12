El mea culpa del presidente de la ADFP sobre el Descentralizado 2018

El que no se haya tomado en cuenta la cantidad de goles de cada equipo en las semifinales, fue un hecho muy criticado por los aficionados al Torneo Descentralizado y luego de unos días del ya conocido desenlace, es el presidente de la ADFP, Hugo Duthurburu, quien se animó a reconocer que ello fue una de las peores decisiones respecto a la organización del campeonato.

"Hemos tratado de comunicarnos con la FPF por meses y no hemos tenido mayor avance, en las últimas 2 semanas hemos avanzado lo que no se ha hecho en 6 meses pese a que tratábamos de hablar. Nosotros ya hemos armado un sistema del campeonato distinto al de la FPF, muy parecido al de este año pero con algunas correcciones. Por ejemplo, el tema de que no valgan goles en las semifinales es algo que se ha cambiado y creo que eso ha sido lo peor del torneo de este año", manifestó Duthurburu a Exitosa.

El presidente de la ADFP habló también del trabajo conjunto que vienen haciendo con la FPF respecto al torneo 2019: "Ambos estamos aportando cosas buenas para llegar a un acuerdo la próxima semana, esto todavía tiene que concluir. Sin embargo, en base a las reuniones que hemos tenido, parece que se podrá inscribir a 5 extranjeros y solo se permitirán a 4 en cancha. Todavía no hay una redacción definitiva al respecto, al igual que con el tema de la Bolsa de Minutos".

