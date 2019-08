Egidio Arévalo Ríos hace fuerte denuncia contra Deportivo Municipal tras desvincularse del club | FOTO

El exjugador de Deportivo Municipal, Egidio Arévalo Ríos, utilizó su cuenta oficial de Twitter para denunciar públicamente a la directiva del conjunto 'edil' tras anunciar su desvinculación del equipo peruano. Y es que el ex integrante de la selección de Uruguay dejó el país en medio de una discusión que tuvo con los directivos del club.

Ahora, los problemas continúan y Arévalo Ríos, publicó en su tuit: "Antes de hablar y decir cómo me desvinculé del club, ¿por qué los directivos no le dicen la verdad a la gente? Que Borda pidió un dinero para poder dejarme salir del club, lo cual ya se lo mandaron. No los tapen más", se lee en la publicación.

Y es que Deportivo Municipal emitió un comunicado diciendo que ambas partes finalizaron con el contrato del jugador de la mejor manera, cuando no fue así. Uno de los principales motivos por el que Arévalo Ríos dejó el club 'edil' fue por el retraso en los pagos que se le presentaron durante su estadía en Perú.

