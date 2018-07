Club que formó a Tapia, Carrillo y Advíncula pasa por una grave crisis

Esther Grande de Bentín es considerada como una de las mejores instituciones formadoras de futbolistas en nuestro país. De allí salieron los jugadores de la selección peruana Renato Tapia, Luis Advíncula y André Carrillo. Además, todos los años pelea los títulos de la Copa Federación, pero este año no será más así. Sucede que Sport Boys, equipo que se había afiliado a EGB, ha incumplido el contrato y rompieron todos los vínculos.

El presidente de EGB, Jaime Noriega, salió a aclarar el tema sobre el incumplimiento de contrato por parte de Sport Boys y la grave crisis que tendrá en lo que resta de 2018, siendo los jóvenes los más perjudicados desde el ámbito de la competitividad.

Lo explicó todo

"Recibimos una carta de Sport Boys rompiendo el contrato de forma unilateral y nos hemos quedado en el aire. El vínculo contractual era de un proyecto a 5 años que se firmó en febrero. EGB aportaba infraestructura, todo su comando técnico y todos sus jugadores. Boys nos aportaba el nombre para poder acceder al Torneo Centenario y la posibilidad que los chicos pudieran llegar a una reserva", señaló el presidente de EGB a radio Ovación.

"Tuvimos reuniones, llegamos a acuerdos y se estableció una cifra mensual que se pagó durante febrero y marzo. Luego no han podido cumplir y nos han hecho saber que ya no pueden continuar con el proyecto porque tienen problemas financieros", agregó.

Lamentable situación para los jóvenes

El problema de todo esto, es que los jóvenes futbolistas serán los que más sufran por la falta de competitividad.

"Las escuelas van a seguir, pero la parte competitiva no. Los jugadores tienen que regresar a EGB, pero no van a poder jugar este año porque las reglas dicen que solo pueden jugar por un club al año. Nosotros no podemos participar del Torneo Centenario", señaló.

En otro momento, Noriega se mostró irónico con la actitud de Sport Boys, aunque aseguró que el club rosado cumplirá con pagar su deuda acumulada hasta el mes de julio.

"Lo que no me quedaba claro es si hace 2 meses si cuadraba en el presupuesto y ahora por qué ya no. El acuerdo era no romper el convenio hasta fin de año para salvaguardar a los chicos pero lamentablemente recibimos una carta en la que solo se hacían responsables hasta julio, reconocían la deuda de abril a julio. No he podido comunicarme con ellos para tratar de hacer un replanteamiento", finalizó.

