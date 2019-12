Luego de que Agustín Lozano indicara que el VAR se utilizará en solo dos partidos por fecha durante la Liga 1 2020, el periodista deportivo Eddie Fleischman tuvo una crítica sobre esta decisión, que ha generado diversos comentarios en redes sociales.

“En un torneo los instrumentos tecnológicos deben ser para todos. Si no, no hay equidad. VAR para 2 partidos en cada fecha donde se juegan 10 no es equitativo”, comentó Eddie Fleischman en su cuenta de Twitter.

“Absurdo. Después vendrá la manipulación. O todos o ninguno. En esta FPF no tienen ni la menor idea de lo que es EQUIDAD”, afirmó el periodista deportivo sobre la decisión que ha tomado la Federación Peruana de Fútbol para el uso del VAR en la temporada 2020.

Las palabras de Agustín Lozano

“La idea es que de diez partidos que habrá en cada fecha, por lo menos en dos se utilice el VAR. La elección de esos partidos la podríamos determinar mediante un sorteo o eligiendo a los más importantes de la semana”, dijo Agustín Lozano en una entrevista con el diario La República.

