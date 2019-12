Universitario de Deportes se vienen armando para lo que será su participación en la primera fase de la Copa Libertadores. Este tema fue materia de análisis para los periodistas de Fox Sports, quienes analizaron lo que podría ser al campaña de los cremas en el torneo continental de la mano de Gregorio Pérez.

“No tienen ninguna posibilidad de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, expresó Eddie Fleischman tras comentar qué equipos podrían tocarle a Universitario en la primera y segunda fase de la Copa Libertadores.

“¿Para superar tres llaves? Ninguna. Porque creo que no tiene el nivel de competencia suficiente. Si lo tiene para pasar la primera llave, me parece que en la segunda Corinthians, Inter de Porto Alegre, River Plate o Táchira, los equipos venezolanos eliminan a los peruanos y si avanzara en esa segunda llave la tercera será aún más complicada, yo no creo que tenga opción”, agregó.

“La 'U' no tiene tiempo”, según Fleischman

Ante la repregunta de Alan Diez, conductor del programa de Fox Sports, Eddie Fleischman explicó su postura: “Tú puedes reforzar un equipo hasta cierto nivel, pero el funcionamiento no lo encuentras tan rápido y Universitario necesita empezar a competir ya. No tiene tiempo de encontrar un funcionamiento por eso es que creo que no tiene opción”.

“Ojalá haga caja en las tres llaves, avance lo más posible y después en la ronda de grupos. El corazón como peruano me dice ojalá que llegue a la fase de grupos otro equipo peruano más. Pero la cabeza y el análisis me dice que no tiene el nivel competitivo para llegar a la ronda de grupos”, sentenció.

Más noticias en El Bocón.pe:

Universitario: Christian Ramos también interesa a César Vallejo para la Liga 1 2020 | FOTO

Lionel Messi: Ronaldinho no puede asegurar que Messi sea el mejor de la historia