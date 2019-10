Eddie Fleischman sobre polémica entre Comizzo y Bengoechea: "No deben contribuir a la violencia" [VIDEO]

Eddie Fleischman lanzó un duro mensaje a los técnicos de Universitario de Deportes y Alianza Lima. A través de las redes sociales de Fox Sports Radio Perú, el periodista pidió que Ángel Comizzo y Pablo Bengoechea acaben con la polémica entre ellos y dejen de responderse para comenzar a hablar solo de fútbol.

"Hay que dar por cerrado estos dimes y diretes entre Comizzo y Bengoechea. El saldo es negativo. Los técnicos tienen que hablar de fútbol. Representan a sus instituciones. No están para contribuir al folclore y a la visión que pueden tener los hinchas a partir de lo emocional", dijo Eddie Fleischman en un video compartido por Fox Sports Radio Perú.

El periodista les señaló a los técnicos de Universitario de Deportes y Alianza Lima que no deben contribuir a la violencia con sus respuestas, ya que el fútbol peruano ha sufrido mucho en los últimos años.

"Ellos tienen que ser cerebrales y no contribuir a la violencia en los escenarios, en lo que ha habido muertos y en los que no se juegan clásicos con normalidad porque los hinchas no pueden estar simultáneamente en el estadio", explicó.

"Hace muy mal que los entrenadores se enfrasquen en una guerra de ese nivel y sobre todo que se utilicen palabras soeces e insultantes", agregó.

Video: Fox Sports Radio Perú

