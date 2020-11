Alianza Lima volvió a caer en la Liga 1 y se jugará la permanencia en la última fecha ante Sport Huancayo. El cuadro blanquiazul ha sido muy criticado por el bajo nivel de sus futbolistas y algunos dudan de que pueda sacar los tres puntos el próximo sábado para salvarse.

Es el caso del periodista Eddie Fleischman, quien señaló que Alianza Lima no tiene el fútbol necesario para poder sacar una victoria en la última jornada de la Liga 1.

“Alianza Lima hoy no le gana a nadie. No tiene argumento futbolístico para decir que lo gana y yo me pregunto ‘¿Qué tiene Alianza para ganarle a Huancayo (si es que lo tiene...)?’”, dijo en Las Voces del Fútbol.

